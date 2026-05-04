Actualisation de la programmation militaire : le Sénat rejette le coeur du projet de loi

Du 2 au 4 juin, le Sénat examine le projet de loi actualisant la programmation militaire 2024-2030. Adopté à l'Assemblée nationale, le projet de loi vise à augmenter de 36 milliards d'euros le budget alloué à la défense et aux dépenses militaires. Porté par la ministre des Armées Catherine Vautrin, le texte entend permettre à la France d'attein ... dre ses engagements auprès de l'OTAN. La majorité LR du Sénat entendait faire passer cette hausse de 36 à 50 milliards d'euros. Dans la nuit du 2 au 3 juin, le Sénat a rejeté l'article 2, coeur de la loi de programmation militaire, après un vote ramenant l'effort budgétaire de 50 à 36 milliards d'euros. La droite sénatoriale, secouée par ce revers, a préféré s'opposer au projet dans son ensemble, à la surprise générale. Revivez ces-échanges.

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