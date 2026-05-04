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Actualisation de la programmation militaire : le Sénat rejette le coeur du projet de loi

Du 2 au 4 juin, le Sénat examine le projet de loi actualisant la programmation militaire 2024-2030. Adopté à l'Assemblée nationale, le projet de loi vise à augmenter de 36 milliards d'euros le budget alloué à la défense et aux dépenses militaires. Porté par la ministre des Armées Catherine Vautrin, le texte entend permettre à la France d'attein ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/05/2029

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