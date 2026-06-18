Gestion de la canicule : audition du gouvernement

Le 7 juillet, la commission de l’aménagement du territoire et la commission des affaires sociales du Sénat auditionnaient conjointement le gouvernement au sujet de sa gestion de la canicule. Après le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, plusieurs membres du gouvernement ont présenté aux sénateurs leur gestion des deux épisodes caniculaires ... de fin-mai et de juin 2026. Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, a été longuement interrogée sur les baisses récentes des financements du Fonds Vert. Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, a présenté les premiers chiffres de la surmortalité des animaux d’élevage tout en présentant les dispositifs mis en place pour venir en aide aux agriculteurs. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a réaffirmé la résilience du système de santé face à la canicule, ayant permis un bilan humain plus faible qu’au cours de la canicule historique de 2003. Maud Brégeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée chargée de l’énergie, a tenu à rassurer les sénateurs sur la fiabilité du réseau électrique français. Enfin, Edouard Geffray, ministre de l’Education nationale, a explicité les aménagements mis en œuvre pour permettre le bon déroulement des épreuves du brevet et du baccalauréat malgré la chaleur. Interrogé sur la rénovation du bâti scolaire, il a réaffirmé le plein engagement de l’Etat en ce sens. Revivez ces échanges.

Voir plus