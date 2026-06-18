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Gestion de la canicule : audition du gouvernement

Le 7 juillet, la commission de l’aménagement du territoire et la commission des affaires sociales du Sénat auditionnaient conjointement le gouvernement au sujet de sa gestion de la canicule. Après le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, plusieurs membres du gouvernement ont présenté aux sénateurs leur gestion des deux épisodes caniculaires ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/06/2029

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