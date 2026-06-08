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Crise du logement : le Sénat réautorise la location de passoires thermiques

Le 7 et le 8 juillet, le Sénat examinait le projet de loi de relance et de décentralisation du logement. La chambre haute a adopté le texte, dans une version modifiée. Les débats se sont notamment concentrés sur l'article 6 du texte, visant à réautoriser la location de logements classés passoires thermiques, sous certaines conditions. Les proprié ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/06/2029

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