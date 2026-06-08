Crise du logement : le Sénat réautorise la location de passoires thermiques

Le 7 et le 8 juillet, le Sénat examinait le projet de loi de relance et de décentralisation du logement. La chambre haute a adopté le texte, dans une version modifiée. Les débats se sont notamment concentrés sur l'article 6 du texte, visant à réautoriser la location de logements classés passoires thermiques, sous certaines conditions. Les proprié ... taires doivent ainsi s'engager à réaliser des travaux de rénovation énergétique sous trois ans, s'ils souhaitent louer des appartements mal isolés. Les sénateurs ont également inscrit dans la loi la notion de "confort d'été", visant à lutter contre les bouilloires thermiques. Face aux récentes vagues de canicule, les sénateurs entendent faciliter l'installation de dispositifs de climatisation et permettre une meilleure protection des logements au soleil.

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