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Solidarité internationale : quelles perspectives ?

Le 8 juillet, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Christophe Lecourtier, directeur général de l’Agence française de développement. Nommé depuis quelques semaines à la tête de l’AFD, Christophe Lecourtier a présenté aux sénateurs les premières lignes directrices de son mandat. Déterminé à rendre plus transparente l ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/07/2029

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