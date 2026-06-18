Solidarité internationale : quelles perspectives ?

Le 8 juillet, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Christophe Lecourtier, directeur général de l’Agence française de développement. Nommé depuis quelques semaines à la tête de l’AFD, Christophe Lecourtier a présenté aux sénateurs les premières lignes directrices de son mandat. Déterminé à rendre plus transparente l ... ’action de l’agence publique dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, le directeur général a toutefois déploré la baisse fulgurante des financements de l’AFD. Le haut fonctionnaire a également réaffirmé l’importance de l’action de l’Agence française de développement dans le rayonnement de la France à l’international et dans la bonne tenue des relations diplomatiques. Revivez ces échanges.

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