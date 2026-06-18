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Canicules Ã  rÃ©pÃ©tition : comment anticiper ?

Le 8 juillet, la commission de lâ€™amÃ©nagement du territoire et du dÃ©veloppement durable du SÃ©nat auditionnait Virginie Schwarz, prÃ©sidente de MÃ©tÃ©o-France, sur la canicule de 2026. AprÃ¨s le mois de juin le plus chaud jamais enregistrÃ© en France mÃ©tropolitaine, les sÃ©nateurs ont souhaitÃ© en apprendre davantage sur les modÃ¨les de prÃ©diction de MÃ ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

DurÃ©e

1h28mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 30/06/2029

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