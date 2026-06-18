Canicules Ã  rÃ©pÃ©tition : comment anticiper ?

Le 8 juillet, la commission de lâ€™amÃ©nagement du territoire et du dÃ©veloppement durable du SÃ©nat auditionnait Virginie Schwarz, prÃ©sidente de MÃ©tÃ©o-France, sur la canicule de 2026. AprÃ¨s le mois de juin le plus chaud jamais enregistrÃ© en France mÃ©tropolitaine, les sÃ©nateurs ont souhaitÃ© en apprendre davantage sur les modÃ¨les de prÃ©diction de MÃ ... ©tÃ©o-France, indispensables Ã lâ€™anticipation des Ã©pisodes caniculaires. Virginie Schwarz est revenue sur les canicules de mai et de juin 2026, dont lâ€™ampleur nâ€™avait jamais Ã©tÃ© atteinte auparavant. Elle a Ã©galement prÃ©sentÃ© plusieurs prÃ©dictions Ã horizon 2050 et 2100, pointant une multiplication des Ã©pisodes caniculaires. Notamment interrogÃ©e sur les indicateurs de sÃ©cheresse, la prÃ©sidente de MÃ©tÃ©o-France alertÃ© les sÃ©nateurs sur les risques accrus de feux de forÃªt en Ã©tÃ© et dâ€™inondations en automne-hiver. Revivez ces Ã©changes.

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