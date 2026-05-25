Affaire Lyhanna : audition d’associations de victimes

Le 24 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur les défaillances de la justice pénale auditionnait les représentants de plusieurs associations de victimes. Au lendemain de la publication des conclusions provisoires du pré-rapport sur l’affaire Lyhanna, Isabelle Decosterd, vice-Présidente et Isabelle Sadowski, directrice générale adjointe de ... la Fédération France Victimes, Alexandra Martel, coordinatrice administrative et Alicia Poret, coordinatrice administrative adjointe du Collectif Féministe Contre le Viol, ainsi que Frédéric Benoist, avocat de l'association La Voix de l’enfant, ont exposé, devant les sénateurs, leur expertise sur le sujet de la prise en compte des plaintes pour viol. Tous ont dénoncé une justice “déconnectée”, en manque de moyens. Ils ont appelé de leurs vœux une meilleure formation des agents, ainsi que la mise en place de lieux uniques de prise en charge des victimes d’agressions sexuelles.

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