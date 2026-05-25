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Affaire Lyhanna : audition d’associations de victimes

Le 24 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur les défaillances de la justice pénale auditionnait les représentants de plusieurs associations de victimes. Au lendemain de la publication des conclusions provisoires du pré-rapport sur l’affaire Lyhanna, Isabelle Decosterd, vice-Présidente et Isabelle Sadowski, directrice générale adjointe de ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/06/2029

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