Affaire Lyhanna : audition des inspections générales de la justice et de la gendarmerie

Le 8 juillet, la commission d’enquête du Sénat sur l’affaire Lyhanna auditionnait les inspections générales de la justice et de la gendarmerie nationale. Les auteurs du pré-rapport sur l’enquête concernant Jérôme Barella ont détaillé les étapes par lesquelles est passée la plainte, déposée par la jeune Rosa, à l’encontre de l’homme m ... is en cause dans le meurtre de Lyhanna. Ils ont identifié des failles personnelles mais aussi organisationnelles. Revivez ces échanges.

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