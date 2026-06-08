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Affaire Lyhanna : audition des inspections générales de la justice et de la gendarmerie

Le 8 juillet, la commission d’enquête du Sénat sur l’affaire Lyhanna auditionnait les inspections générales de la justice et de la gendarmerie nationale. Les auteurs du pré-rapport sur l’enquête concernant Jérôme Barella ont détaillé les étapes par lesquelles est passée la plainte, déposée par la jeune Rosa, à l’encontre de l’homme m ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

2h22mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/06/2029

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