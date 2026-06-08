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Excellence des universités : audition du ministre de l’Enseignement supérieur

Le 30 juin, la commission d’enquête du Sénat sur l’excellence des universités françaises auditionnait Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace. Ce dernier s’est exprimé sur plusieurs sujets sensibles : la sélection à l’université, l’augmentation des frais d’inscription et l’autonomie d ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/06/2029

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