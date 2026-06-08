Excellence des universités : audition du ministre de l’Enseignement supérieur
Le 30 juin, la commission d’enquête du Sénat sur l’excellence des universités françaises auditionnait Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace. Ce dernier s’est exprimé sur plusieurs sujets sensibles : la sélection à l’université, l’augmentation des frais d’inscription et l’autonomie d ... es universités. Concernant la sélection, il a dénoncé “l’hypocrisie” du système, qui “sélectionne par l’échec”. Il a également garanti qu’il n’y aurait pas d’augmentation des frais d’inscription à l’université avant l’élection présidentielle. Revivez leurs échanges.
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