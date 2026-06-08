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Projet de loi d’urgence agricole : le Sénat adopte un texte remanié

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Dans la nuit du 2 au 3 juillet, les sénateurs adoptaient le projet de loi d’urgence agricole après plusieurs jours de débats, dans une version largement modifiée. Ainsi, les sénateurs ont voté la ré-autorisation de l’usage de pesticides interdits en France, la facilitation des projets de méga-bassines et le doublement des objectifs de stockage de ...

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Thématique

Politique

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