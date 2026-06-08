Projet de loi d’urgence agricole : le Sénat adopte un texte remanié

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, les sénateurs adoptaient le projet de loi d’urgence agricole après plusieurs jours de débats, dans une version largement modifiée. Ainsi, les sénateurs ont voté la ré-autorisation de l’usage de pesticides interdits en France, la facilitation des projets de méga-bassines et le doublement des objectifs de stockage de ... l’eau, mais aussi l’assouplissement des règles de régulation du loup. La ministre de la Transition écologique Monique Barbut a affirmé que le texte adopté par le Sénat “met gravement en péril” la question du partage de l'eau. Selon elle, le texte s’apparente désormais davantage à une “nouvelle loi Duplomb”, dont elle ne “reconnait plus” la genèse. Revivez les débats.

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