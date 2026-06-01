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Souffrance psychique au travail : audition de Jean-Pierre Farandou

Le 1er juillet, la mission d’information du Sénat sur la souffrance psychique au travail auditionnait Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Interrogé par les membres de la mission d’information sur les actions du ministère pour prévenir et lutter contre la souffrance psychique au travail, il a décliné les initiatives mises ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/06/2029

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