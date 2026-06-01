Souffrance psychique au travail : audition de Jean-Pierre Farandou

Le 1er juillet, la mission d’information du Sénat sur la souffrance psychique au travail auditionnait Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Interrogé par les membres de la mission d’information sur les actions du ministère pour prévenir et lutter contre la souffrance psychique au travail, il a décliné les initiatives mises ... en place par ses équipes : un nouveau plan de santé au travail et une charte sur la santé mentale au travail. Le ministre a reconnu l’accélération inquiétante des problématiques de santé mentale au travail et a appelé à une mobilisation, en particulier des managers des TPE-PME, sur le sujet. Revivez leurs échanges.

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