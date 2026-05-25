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Audiovisuel public : quelle place pour l’impartialité ?

Le 24 juin, la commission de la culture du Sénat auditionnait Bruno Lasserre, ancien vice-président du Conseil d’État, auteur du rapport sur l’impartialité de l’audiovisuel public. Ce rapport, commandé par l’Arcom, a été présenté le 29 mai 2026. Bruno Lasserre y affirme que ce dernier doit garantir de l’impartialité dans tous ses programm ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/06/2029

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