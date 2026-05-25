Audiovisuel public : quelle place pour l’impartialité ?

Le 24 juin, la commission de la culture du Sénat auditionnait Bruno Lasserre, ancien vice-président du Conseil d’État, auteur du rapport sur l’impartialité de l’audiovisuel public. Ce rapport, commandé par l’Arcom, a été présenté le 29 mai 2026. Bruno Lasserre y affirme que ce dernier doit garantir de l’impartialité dans tous ses programm ... es et recommande entre autres de revoir la place de l’humour dans les tranches d’information. Les sénateurs ont interrogé l’ancien vice-président du Conseil d’Etat sur sa définition de l’impartialité. Ils l’ont également prié de préciser son propos sur la place de l’humour dans les émissions des chaînes publiques.

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