Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Avion de combat du futur : audition du PDG de Dassault

Le 1er juillet, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. Au lendemain de l’adoption par le Sénat de l’actualisation de la loi de programmation militaire pour la période 2026-2030 prévoyant une hausse de 36 milliards d’euros du budget de la Défense, Éric Trap ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h21mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/06/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique