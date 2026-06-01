Avion de combat du futur : audition du PDG de Dassault

Le 1er juillet, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. Au lendemain de l’adoption par le Sénat de l’actualisation de la loi de programmation militaire pour la période 2026-2030 prévoyant une hausse de 36 milliards d’euros du budget de la Défense, Éric Trap ... pier présentait les projets et innovations militaires français, et notamment le développement du Rafale F5 et de son nouveau moteur, le M88 T-Rex. Interrogé sur les questions de coopération internationale et de défense européenne, le président-directeur général de Dassault Aviation a soutenu l’idée d’une France forte sur la scène internationale, malgré une coopération européenne encore trop peu développée. Il a notamment déploré l’abandon du projet européen SCAF et l’enlisement du projet d’Eurodrone. Revivez ces échanges.

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