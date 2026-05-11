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Carte scolaire : audition du ministre de l’Education nationale

Le 4 juin, la délégation aux collectivités territoriales du Sénat auditionnait Edouard Geffray, ministre de l’Education nationale. Ce dernier est revenu sur les particularités du système scolaire français et les conséquences prochaines de la baisse de la natalité. Face aux sénateurs, il a réaffirmé sa volonté de construire des politiques d’a ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/05/2029

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