Carte scolaire : audition du ministre de l’Education nationale

Le 4 juin, la délégation aux collectivités territoriales du Sénat auditionnait Edouard Geffray, ministre de l’Education nationale. Ce dernier est revenu sur les particularités du système scolaire français et les conséquences prochaines de la baisse de la natalité. Face aux sénateurs, il a réaffirmé sa volonté de construire des politiques d’a ... ménagement du territoire en lien étroit avec les politiques éducatives. Interrogé sur sa circulaire de mars 2026 visant à un durcissement de la notation au brevet et au baccalauréat sur le sujet de l’expression écrite, le ministre a souhaité clarifier ses attentes. Ainsi, il ne souhaite pas qu’un élève au niveau d’orthographe et de syntaxe “déplorable” puisse obtenir son diplôme.

Voir plus