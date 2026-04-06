Comment lutter contre le cyberharcèlement sexiste ?

Le 30 avril, la délégation aux droits des femmes du Sénat organisait une table-ronde consacrée à la protection des victimes de cyberharcèlement. Les sénatrices ont entendu d’abord Typhaine D., actrice et autrice, victime de cyberharcèlement. Elle a raconté son expérience et la difficulté de traverser de telles vagues d’attaques sexistes. L’a... vocate Rachel-Flore Pardo a partagé son expertise dans la défense de victimes de cyberharcèlement. Elle a plaidé pour la mise en place d’une amende forfaitaire délictuelle en cas de post de messages de cyberharcèlement sexiste. Alejandra Mariscal Lopez, directrice de l’association Point de Contact et Shani Benoualid, conseillère pour le numérique et contre la haine en ligne à la DILCRAH, ont exposé la façon dont leurs structures tentent de lutter contre ce phénomène, avec, et parfois conte les plateformes. Revivez ces échanges.

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