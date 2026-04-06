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Comment lutter contre le cyberharcèlement sexiste ?

Le 30 avril, la délégation aux droits des femmes du Sénat organisait une table-ronde consacrée à la protection des victimes de cyberharcèlement. Les sénatrices ont entendu d’abord Typhaine D., actrice et autrice, victime de cyberharcèlement. Elle a raconté son expérience et la difficulté de traverser de telles vagues d’attaques sexistes. L’a...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/04/2029

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