Énergie et prix des carburants : audition de Maud Bregeon

Le 28 avril, la commission des affaires économiques du Sénat auditionnait Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l’Energie et porte-parole du gouvernement. Elle a détaillé devant les sénateurs l’impact de la guerre en Iran sur le pays en termes d’énergie : pas de pénurie de carburants pour l’instant, mais une hausse des prix. Elle a pr... ésenté les mesures de soutien annoncées par le gouvernement, pour aider les “gros rouleurs”. Elle a été interrogée par les sénateurs sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, le plan d’électrification de l’économie du gouvernement, présenté le 23 avril, ainsi que sur le montant du chèque énergie. Revivez ces échanges.

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