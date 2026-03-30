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Énergie et prix des carburants : audition de Maud Bregeon

Le 28 avril, la commission des affaires économiques du Sénat auditionnait Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l’Energie et porte-parole du gouvernement. Elle a détaillé devant les sénateurs l’impact de la guerre en Iran sur le pays en termes d’énergie : pas de pénurie de carburants pour l’instant, mais une hausse des prix. Elle a pr...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h14mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/04/2029

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