Enseignant-chercheur : un métier qui n’attire plus ?

Le 18 juin, la commission d’enquête du Sénat sur les universités françaises auditionnait des syndicats représentatifs d’enseignants-chercheurs. Ben Ali Cherif, secrétaire général de Sup’Recherche-UNSA, Pierre Baghdad, membre du bureau national de la CGT FERC Sup, Emmanuel De Lescure, secrétaire général de SNESUP-FSU, Nicolas Holzschuch, secr ... étaire fédéral de la CFDT Éducation Formation Recherche Publiques et Stéphanie Rossano, responsable du secteur recherche de SNESUP-FSU ont pris la parole. Tous ont alerté sur le manque d’attractivité du métier, notamment dû au manque de temps de recherche. Les représentants syndicaux ont également alerté sur la dégradation des conditions de travail et du salaire des enseignants-chercheurs. “60% des enseignants-chercheurs estiment aujourd’hui que leur travail met en danger leur santé physique ou morale”, a alerté Nicolas Holzschuch.

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