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Enseignant-chercheur : un métier qui n’attire plus ?

Le 18 juin, la commission d’enquête du Sénat sur les universités françaises auditionnait des syndicats représentatifs d’enseignants-chercheurs. Ben Ali Cherif, secrétaire général de Sup’Recherche-UNSA, Pierre Baghdad, membre du bureau national de la CGT FERC Sup, Emmanuel De Lescure, secrétaire général de SNESUP-FSU, Nicolas Holzschuch, secr ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/06/2029

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