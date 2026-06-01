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Excellence des universités : audition du Conseil national des universités

Le 23 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur l’excellence des universités françaises auditionnait Anne Joulais et François Martin, représentants du Conseil national des universités. A l’approche de la fin des travaux de la commission d’enquête, les représentants du CNU Anne Joulais et François Martin sont revenus sur le rôle de leur ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/06/2029

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