Excellence des universités : audition du Conseil national des universités

Le 23 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur l’excellence des universités françaises auditionnait Anne Joulais et François Martin, représentants du Conseil national des universités. A l’approche de la fin des travaux de la commission d’enquête, les représentants du CNU Anne Joulais et François Martin sont revenus sur le rôle de leur ... organisme, son indépendance et ses enjeux. Ils ont également exprimé leurs inquiétudes quant à l’attractivité du métier d’enseignant-chercheur face aux baisses de financement et à la fermeture de postes. Interrogés sur les orientations politiques de certains travaux de recherche, tous deux ont démenti toute “thèse de complaisance”. Également, Anne Joulais et François Martin ont réaffirmé la vigilance des enseignants-chercheurs sur les questions de plagiat et d’intelligence artificielle. Revivez ces échanges.

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