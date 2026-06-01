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Le Sénat réautorise l’utilisation de deux pesticides pour certaines cultures

Le 29 juin, le Sénat examinait le projet de loi “d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles”. Il a réintroduit l’usage de certains pesticides, encadré dans le temps, pour quatre cultures : la betterave, la pomme, la noisette et les cerises. Porté par les sénateurs Laurent Duplomb, Pierre Cuypers et Franck Menonville, l’article ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h53mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/06/2029

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