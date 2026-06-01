Le Sénat réautorise l’utilisation de deux pesticides pour certaines cultures

Le 29 juin, le Sénat examinait le projet de loi “d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles”. Il a réintroduit l’usage de certains pesticides, encadré dans le temps, pour quatre cultures : la betterave, la pomme, la noisette et les cerises. Porté par les sénateurs Laurent Duplomb, Pierre Cuypers et Franck Menonville, l’article ... 2 quater réautorise l’usage de deux pesticides : l’acétamipride, appartenant aux néonicotinoïdes, et le flupyradifurone, pourtant interdits en France depuis 2018. Il autorise cet usage pour la betterave, la cerise, la pomme et la noisette, pour un an renouvelable deux fois. Cet article a été adopté en séance par le Sénat le 29 juin 2026. La gauche et les écologistes ont dénoncé un recul, arguant que ces substances sont nocives pour la santé et l’environnement. Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, a plaidé pour un retrait de la mesure, car elle mettrait en péril l’adoption du texte.

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