Financement des politiques publiques : audition de Pierre-Edouard Stérin

Le 4 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur la transparence du financement des politiques publiques auditionnait Pierre-Edouard Stérin, président du Fonds du Bien commun. C’est la première fois que le milliardaire se présentait devant une commission d’enquête parlementaire. En 2025, il avait refusé, à deux reprises, de comparaître deva ... nt la commission qu’enquête de l’Assemblée nationale sur “l’organisation des élections en France”. Une enquête avait alors été ouverte par le Parquet de Paris. Pour n’avoir pas honoré ces convocations, il encourt deux ans d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Devant les sénateurs, il a défendu le projet derrière ses structures, le projet Périclès et le Fonds du Bien commun. Il a assumé sa volonté de diffuser dans le débat public des idées de “droite libérale et conservatrice”, pour que les personnes qui s’y retrouvent puissent le traduire dans leurs votes. Revivez ces échanges.

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