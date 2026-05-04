Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Financement des politiques publiques : audition de Pierre-Edouard Stérin

Le 4 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur la transparence du financement des politiques publiques auditionnait Pierre-Edouard Stérin, président du Fonds du Bien commun. C’est la première fois que le milliardaire se présentait devant une commission d’enquête parlementaire. En 2025, il avait refusé, à deux reprises, de comparaître deva ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/05/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique