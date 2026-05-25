Fonctionnaires : Christelle Mazza dénonce une “souffrance au travail”
Le 27 mai, la mission d’information du Sénat sur la souffrance psychique au travail auditionnait Christelle Mazza, avocate au barreau de Paris, spécialiste de l’accompagnement des victimes d’épuisement professionnel et auteure de l’ouvrage : “Souffrance au travail dans le service public. Sortir du silence, entrer en résistance”. L’avocate, ... qui défend majoritairement des fonctionnaires, n’a pas mâché ses mots devant les sénateurs : elle a décrit des agents publics “esclavagisés”, en perte de sens, et une administration sourde à leurs souffrances. Le 16 juin, la même mission d’information auditionnait le Conseil national de l’ordre des médecins. Frédérique Nassoy Stehlin, vice-présidente de la section santé publique du Conseil national de l’ordre des médecins, a regretté un manque de prévention en France sur les risques psycho-sociaux et a plaidé pour une meilleure reconnaissance de l’épuisement professionnel comme maladie professionnelle.
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