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Fonctionnaires : Christelle Mazza dénonce une “souffrance au travail”

Le 27 mai, la mission d’information du Sénat sur la souffrance psychique au travail auditionnait Christelle Mazza, avocate au barreau de Paris, spécialiste de l’accompagnement des victimes d’épuisement professionnel et auteure de l’ouvrage : “Souffrance au travail dans le service public. Sortir du silence, entrer en résistance”. L’avocate, ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/06/2029

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