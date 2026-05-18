Le Sénat autorise les boulangers et les fleuristes à travailler le 1er mai

Le 16 juin, le Sénat a adopté le projet de loi visant à permettre aux boulangers et fleuristes de travailler le 1er mai. Après l’emballement sur la proposition de loi des sénateurs centristes à l’Assemblée nationale en avril dernier, le gouvernement a dévoilé son texte visant à permettre l’ouverture de certains commerces le 1er mai et le trav ... ail de leurs salariés. Plus restrictif, le projet de loi limite cette autorisation aux boulangers et fleuristes, à la condition de l’accord des salariés. Lors de l’examen du texte au Sénat, les débats ont été particulièrement houleux. Alors que le centre et la droite sénatoriale soutiennent grandement le texte, la gauche dénonce un net recul des droits des travailleurs et un cadeau fait aux entreprises comptant jusqu’à 250 salariés. Tous les amendements de la gauche et des écologistes, mais également leurs motions de rejet, ont été rejetés. Le texte a été largement adopté par le Sénat et devrait être transmis à l’Assemblée nationale.

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