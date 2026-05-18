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Le Sénat autorise les boulangers et les fleuristes à travailler le 1er mai

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Le 16 juin, le Sénat a adopté le projet de loi visant à permettre aux boulangers et fleuristes de travailler le 1er mai. Après l’emballement sur la proposition de loi des sénateurs centristes à l’Assemblée nationale en avril dernier, le gouvernement a dévoilé son texte visant à permettre l’ouverture de certains commerces le 1er mai et le trav ...

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Thématique

Politique

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