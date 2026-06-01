Le “wokisme”, une menace pour les universités françaises ?

Le 24 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur l’excellence des universités françaises auditionnait Xavier-Laurent Salvador, maître de conférences à l’université Sorbonne Paris Nord Largement investi dans la dénonciation du “wokisme” dans les universités françaises, Xavier-Laurent Salvador a réaffirmé à la commission d’enquête ... sa conviction d’une remise en cause des principes d’éthique scientifique au sein de toutes les disciplines universitaires. Il a également dénoncé la perte de souveraineté académique de la France, causée par un manque de moyens structurel, une multiplication des tâches attribuées aux universités mais également par le financement accru des programmes de recherche relevant du “wokisme”. Il est également revenu sur la baisse du niveau des étudiants, notamment en orthographe. Le 18 juin, la commission d’enquête du Sénat sur les universités françaises auditionnait des syndicats représentatifs d’enseignants-chercheurs. Ben Ali Cherif, secrétaire général de Sup’Recherche-UNSA, Pierre Baghdad, membre du bureau national de la CGT FERC Sup, et Nicolas Holzschuch, secrétaire fédéral de la CFDT Éducation Formation Recherche Publique ont pris la parole. Ils ont alerté la commission sur la dégradation des conditions de travail et du salaire des enseignants-chercheurs et sur la sauvegarde de l’excellence universitaire française, mise à mal par le manque de financements structurel. Pierre Baghdad s’est également opposé à l’idée d’une baisse du niveau chez les étudiants.

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