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Le “wokisme”, une menace pour les universités françaises ?

Le 24 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur l’excellence des universités françaises auditionnait Xavier-Laurent Salvador, maître de conférences à l’université Sorbonne Paris Nord Largement investi dans la dénonciation du “wokisme” dans les universités françaises, Xavier-Laurent Salvador a réaffirmé à la commission d’enquête ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/06/2029

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