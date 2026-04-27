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Les jeunes et l’entreprenariat

Le 21 mai, le Sénat organisait une table-ronde sur les jeunes et l’entreprenariat, à l’occasion de la journée des entreprises. Etaient présents Philippine Dolbeau, entrepreneure, journaliste et conférencière, Patrick Martin, président du MEDEF, Président du Groupe Martin Belaysoud et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance. Tous les tr...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/05/2029

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