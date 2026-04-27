Le 21 mai, le Sénat organisait une table-ronde sur les jeunes et l’entreprenariat, à l’occasion de la journée des entreprises. Etaient présents Philippine Dolbeau, entrepreneure, journaliste et conférencière, Patrick Martin, président du MEDEF, Président du Groupe Martin Belaysoud et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance. Tous les tr... ois ont insisté sur l’importance de l’éducation financière au cours de la scolarité pour donner envie aux jeunes de se lancer dans l’entreprenariat. Revivez ces échanges.

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