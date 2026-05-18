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Musée du Louvre : audition du nouveau président-directeur

Le 17 juin, la commission des affaires culturelles du Sénat auditionnait Christophe Leribault, président-directeur du musée du Louvre. Ce dernier, ancien président du Château de Versailles, du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, a été nommé en février 2026 après la démission de Laurence des Cars. Lors de son audition devant les sénate ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/06/2029

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