Musée du Louvre : audition du nouveau président-directeur

Le 17 juin, la commission des affaires culturelles du Sénat auditionnait Christophe Leribault, président-directeur du musée du Louvre. Ce dernier, ancien président du Château de Versailles, du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, a été nommé en février 2026 après la démission de Laurence des Cars. Lors de son audition devant les sénate ... urs, Christophe Leribault a alerté sur un Louvre “à bout de souffle” et sur un “mur d’investissements” auquel faire face. Il a annoncé le recrutement d’un coordinateur général de la sécurité du musée pour prévenir les vols. Il a également détaillé le projet Louvre Nouvelle Renaissance, qui vise à créer une nouvelle entrée au musée et à exposer la Joconde dans une salle spéciale, construite à cet effet.

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