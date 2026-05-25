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Océans : comment les protéger ?

Le 17 juin, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat organisait une table ronde sur le thème de la protection des océans. Marina Lévy, directrice de l’Institut de l’Océan et directrice de recherche au CNRS est revenue sur l’invisibilisation de l’océan dans les programmes de recherche sur la lutte con ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/06/2029

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