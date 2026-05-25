Océans : comment les protéger ?

Le 17 juin, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat organisait une table ronde sur le thème de la protection des océans. Marina Lévy, directrice de l’Institut de l’Océan et directrice de recherche au CNRS est revenue sur l’invisibilisation de l’océan dans les programmes de recherche sur la lutte con ... tre le dérèglement climatique. Elle a ainsi rappelé la nécessité de prendre en compte ces derniers, qui représentent 70% de la surface de la planète, alors que les phénomènes climatiques graves sont amenés à se multiplier. Alexandre Laschine, directeur général de la Fondation de la Mer, a déploré l’absence des océans et des mers dans le récit national, nuisant à leur prise en considération dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il a vivement critiqué le positionnement du gouvernement, trop peu protecteur des espaces maritimes. Enfin, il a appelé à davantage de financements privés, dans l’objectif notamment de compenser les coupes budgétaires publiques. Revivez ces échanges.

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