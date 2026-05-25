Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Réseaux sociaux : interdire pour protéger les mineurs ?

Le 23 juin, le Sénat organisait un colloque sur le sujet des réseaux sociaux et de leurs implications sur les mineurs de 15 ans. A travers deux tables rondes, le président du Sénat cherchait à approfondir les réflexions sur les dangers des réseaux sociaux sur les plus jeunes et à appréhender de nouvelles pistes pour y faire face. Au cours du premier ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/06/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique