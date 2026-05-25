Réseaux sociaux : interdire pour protéger les mineurs ?

Le 23 juin, le Sénat organisait un colloque sur le sujet des réseaux sociaux et de leurs implications sur les mineurs de 15 ans. A travers deux tables rondes, le président du Sénat cherchait à approfondir les réflexions sur les dangers des réseaux sociaux sur les plus jeunes et à appréhender de nouvelles pistes pour y faire face. Au cours du premier ... débat, l’addictologue Amine Benyamia et l’épidémiologiste Maria Melchior sont revenus sur les effets néfastes des réseaux sociaux sur la santé physique et mentale des mineurs. La seconde table-ronde a permis aux intervenantes de revenir sur la proposition de loi de la sénatrice Catherine Morin-Desailly visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans. L’ambassadrice pour l’IA et le numérique Clara Chappaz et la juriste Julie Groffe-Charrier ont abordé les enjeux de régulation des réseaux sociaux, dans le respect des libertés individuelles des plus jeunes. Revivez ces échanges.

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