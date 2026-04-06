Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Rodéos urbains et rave parties : audition de Laurent Nuñez

Le 5 mai, la commission des lois du Sénat auditionnait Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, sur son projet de loi Ripost. Le ministre de l’Intérieur est revenu sur les dispositions prévues dans le texte visant à empêcher les troubles à l’ordre public. Il entend ainsi durcir la réglementation sur les rodéos, urbains, les raves-parties, la v...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/04/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique