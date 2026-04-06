Rodéos urbains et rave parties : audition de Laurent Nuñez

Le 5 mai, la commission des lois du Sénat auditionnait Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, sur son projet de loi Ripost. Le ministre de l’Intérieur est revenu sur les dispositions prévues dans le texte visant à empêcher les troubles à l’ordre public. Il entend ainsi durcir la réglementation sur les rodéos, urbains, les raves-parties, la v... ente de protoxyde d’azote mais également de mortiers d’artifices. Interrogé sur le plein respect des libertés fondamentales, Laurent Nuñez a réaffirmé son plein attachement au caractère constitutionnel du projet de loi, au service de l’ordre public. Il est également revenu sur le sujet de la vidéosurveillance algorithmique, dont il souhaite à nouveau étendre l’expérimentation.

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