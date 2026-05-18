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Simplification des normes des collectivités locales : audition de Françoise Gatel

Les 11 et 16 juin, le Sénat auditionnait Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire, sur le projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Les sénateurs de la commission des lois ont salué l’initiative de simplification portée par Françoise Gatel à travers son projet de loi, espérant rendre ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2029

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