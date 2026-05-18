Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Universités françaises : audition de Fabrice Balanche et de Valérie Pécresse

Le 18 juin, la commission d’enquête du Sénat sur “l’excellence académique des universités françaises” auditionnait Fabrice Balanche, maître de conférences en géographie à l’Université Lyon-II. Quelques jours auparavant, la même commission d’enquête recevait Valérie Pécresse, ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique