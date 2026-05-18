Universités françaises : audition de Fabrice Balanche et de Valérie Pécresse

Le 18 juin, la commission d’enquête du Sénat sur “l’excellence académique des universités françaises” auditionnait Fabrice Balanche, maître de conférences en géographie à l’Université Lyon-II. Quelques jours auparavant, la même commission d’enquête recevait Valérie Pécresse, ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la ... Recherche (2007-2011). Le maître de conférences a été invité par les sénateurs à revenir sur le 1er avril 2025, lorsqu’il a été chassé de son amphithéâtre par des étudiants mécontents de ses prises de position. Il a dénoncé un militantisme politique croissant à l’université, parmi les étudiants et les enseignants, et une impunité pour les perturbateurs du cours. Quant à elle, Valérie Pécresse a défendu le besoin d'une deuxième édition de la loi sur les universités, afin de permettre au monde économique et à l’Etat d’avoir une meilleure place dans ces établissements d’enseignement supérieur.

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