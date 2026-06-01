Violences dans le périscolaire : audition des associations de victimes

Le 1er juillet, la commission d’enquête sénatoriale consacrée aux violences dans le périscolaire organisait une table-ronde avec plusieurs associations de victimes. Quelques semaines après le début du scandale du périscolaire à Paris, la commission d’enquête sénatoriale consacrée aux violences dans le périscolaire débute ses travaux. Les rep ... résentants des associations SOS périscolaire, Innocence en danger et MeTooEcole ont présenté l’afflux majeur de témoignages de parents d’enfants victimes ces dernières semaines. Tous ont dénoncé l’inaction de l’Etat, des autorités locales et de l’école dans la protection des enfants. Les associations ont également mis en lumière la remise en question perpétuelle des témoignages des enfants victimes, et la protection offerte aux personnels mis en cause. Enfin, les représentants ont demandé un meilleur contrôle de ces personnels et une écoute plus attentive et protectrice des enfants. Revivez ces échanges.

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