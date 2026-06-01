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Violences dans le périscolaire : audition des associations de victimes

Le 1er juillet, la commission d’enquête sénatoriale consacrée aux violences dans le périscolaire organisait une table-ronde avec plusieurs associations de victimes. Quelques semaines après le début du scandale du périscolaire à Paris, la commission d’enquête sénatoriale consacrée aux violences dans le périscolaire débute ses travaux. Les rep ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/06/2029

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