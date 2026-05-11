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"Zones grises de l'information" : audition de YouTube France

Le 2 mai, la commission d’enquête sur les zones grises de l’information auditionnait les représentants de Youtube France. Justine Ryst et Thibault Guiroy, respectivement directrice générale et directeur des affaires publiques de la plateforme, sont revenus sur les outils de modération des contenus informationnels publiés sur Youtube. Affirmant s’ ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/05/2029

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