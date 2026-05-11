"Zones grises de l'information" : audition de YouTube France

Le 2 mai, la commission d’enquête sur les zones grises de l’information auditionnait les représentants de Youtube France. Justine Ryst et Thibault Guiroy, respectivement directrice générale et directeur des affaires publiques de la plateforme, sont revenus sur les outils de modération des contenus informationnels publiés sur Youtube. Affirmant s’ ... engager pleinement contre la désinformation, ils ont détaillé les partenariats établis entre la plateforme et les médias traditionnels reconnus, et le rôle des nouveaux acteurs de l’information auditionnés par la commission quelques semaines auparavant. Interrogés par les sénateurs de la commission d’enquête sur les modalités de financement de Youtube et des vidéastes, ils sont revenus sur la politique de répartition des revenus publicitaires et des abonnements payants.

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