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Brigitte Bourguignon : "Marine Le Pen conteste, mais elle est condamnée pour la 3ème fois"

La sénatrice (Union centriste) du Pas-de-Calais et ancienne ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Brigitte Bourguignon était l’invitée de la matinale. Elle est revenue sur l’épisode caniculaire que l’on vit actuellement, mais également sur le verdict de l’affaire des assistants parlementaires RN. Brig ...

Publié le

Invité

Alexandre Poussart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/10/2026

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