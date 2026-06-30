Brigitte Bourguignon : "Marine Le Pen conteste, mais elle est condamnée pour la 3ème fois"

La sénatrice (Union centriste) du Pas-de-Calais et ancienne ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Brigitte Bourguignon était l’invitée de la matinale. Elle est revenue sur l’épisode caniculaire que l’on vit actuellement, mais également sur le verdict de l’affaire des assistants parlementaires RN. Brig ... itte Bourguignon se dit outrée de la réaction de la condamnée. Elle argumente : « Aujourd'hui on parle bien d'une condamnée, qu'ensuite on aménage et qu'on parle de la procédure de pourvoi en cassation, mais il n'empêche que depuis hier soir, elle a été condamnée. Elle l’est sur des faits, et les faits sont têtus. Les magistrats s'appuient uniquement sur des faits et pas des questions politiques. La deuxième chose, c'est qu'on parle d'un système qui a été installé depuis des années, dont elle a profité, et de deniers publics qui ont été utilisés à d'autres fins que ceux pour lesquelles ils étaient destinés. La troisième chose, c'est qu'il y a un chantage électoral permanent qui est fait à travers cette affaire, comme s'il s'agissait d'une affaire plus politique que financière, alors qu'elle est vraiment uniquement une histoire financière et de système ». Elle poursuit en réagissant à son passage TV (TF1) suite au verdict : « Ça me sidère, sachant que ce pourvoi en cassation, elle l'explique avec un large sourire sur un plateau, en disant qu'il va lui permettre de ne pas avoir de bracelet électronique, ce qui veut dire qu'elle peut même aussi choisir d'assortir sa peine ».

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