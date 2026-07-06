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Marine Le Pen peut-elle gagner son pari ?

Marine Le Pen est déclarée coupable de détournement de fonds publics européens, dans l’affaire des assistants parlementaires du FN. En étant finalement éligible, elle a annoncé se pourvoir en cassation afin de se présenter à l’élection présidentielle sans bracelet. Elle considère que : « Les Français sont alors les seuls juges ». On décor ...

Publié le

Invité

Alexandre Poussart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/10/2026

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