Marine Le Pen peut-elle gagner son pari ?

Marine Le Pen est déclarée coupable de détournement de fonds publics européens, dans l’affaire des assistants parlementaires du FN. En étant finalement éligible, elle a annoncé se pourvoir en cassation afin de se présenter à l’élection présidentielle sans bracelet. Elle considère que : « Les Français sont alors les seuls juges ». On décor ... tique ce choix de Marine Le Pen avec nos experts juridiques et politiques, le Constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à Paris II Panthéon-Assas Benjamin Morel, l’historien, journaliste, président de l'Observatoire des extrémismes et des signes émergents Christophe Bourseiller et la communicante, Fondatrice de l’agence "Émilie Conseil" Emilie Zapalski. Selon cette dernière, le fait de partir en cassation "est un pari". Elle explique : "Elle a trouvé une espèce de troisième voie parce qu'il n'y a pas de solution vraiment idéale" et estime que Jordan Bardella "a quand même une fragilité". Christophe Bourseiller n'a pas été étonné de la décision judiciaire : "Disons qu'il y avait évidemment un doute, mais je n'ai pas été tellement surpris". Cependant, il explique avoir été "frappé par la vacuité de son discours sur TF1", juste après le verdict. Il illustre avec les propos de Marine Le Pen : "je vais sauver la France, je suis là pour la France.. Bon, il n'y avait rien de véritablement programmatique". Benjamin Morel analyse les conséquences de cette décision : "Elle est éligible, la question ensuite, c'est est-ce que les Français veulent voter pour une candidate, qui, potentiellement, si la cassation a lieu avant, aurait été définitivement condamnée. Et si elle ne l'est pas, eh bien malgré tout, il y a quand même de gros soupçons de détournements de fonds publics, in fine, c'est le choix des électeurs."

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