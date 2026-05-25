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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du mercredi 24 juin 2026

Faut-il une loi pour Lyhanna ? Quelles réponses aux failles juridiques pointées dans le rapport remis lundi au gouvernement ?  Cette affaire dramatique marque-t-elle un tournant sociétal ? 3 sénateurs¿en débattent : Joshua Hochart pour le RN, Xavier Iacovelli pour Renaissance, et Karine Daniel pour le PS.   Comment lutter contre la dérive masculi ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/09/2026

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