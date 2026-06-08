Bonjour chez vous ! du mercredi 8 juillet 2026

La Cour d’appel de Paris a jugé la députée (RN) du Pas-de-Calais et Présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale Marine Le Pen coupable de détournements de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du FN. La figure du Rassemblement national a écope d’une peine de 3 ans de prison dont un an ferme sous brac ... elet électronique. Mais Marine Le Pen a décidé de se pourvoir en Cassation, ce qui suspend cette peine et lui permet de faire campagne sans bracelet. Le porte-parole du Rassemblement National et eurodéputé Aleksandar Nikolic réagit à cette décision dans la matinale « Bonjour Chez Vous ». La candidate du Rassemblement national pourra-t-elle faire vraiment campagne sans être perturbée par cette affaire judiciaire et ce pourvoi en Cassation ? Et quel message va-t-elle porter aux Français après sa condamnation en appel, alors qu’elle a toujours défendu la probité des élus ? On décortiquera ce choix de Marine Le Pen avec nos experts juridiques et politiques. La France est entrée dans la vague de chaleur de l’été. Les personnes âgées isolées à leur domicile sont les plus vulnérables. Comment mieux les protéger ? On en parle avec Brigitte Bourguignon, ancien ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées et désormais sénatrice centriste.

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