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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du mercredi 8 juillet 2026

La Cour d’appel de Paris a jugé la députée (RN) du Pas-de-Calais et Présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale Marine Le Pen coupable de détournements de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du FN. La figure du Rassemblement national a écope d’une peine de 3 ans de prison dont un an ferme sous brac ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Alexandre Poussart

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/10/2026

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