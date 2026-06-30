Jean-François Husson : "La France est un grand brûlé de la dette"

Un comité d'alerte des Finances Publiques se réunit aujourd'hui afin d'effectuer un bilan des six premiers mois de l'année. Pour le rapporteur général de la Commission des Finances et sénateur (LR) de la Meurthe-et-Moselle Jean-François Husson, la situation financière du pays est très mauvaise. Concernant les crises économiques actuelles, il expli ... cite : "D’abord, ce ne sont pas des crises. La France est un malade chronique. Si je prends la comparaison, on est à l’hôpital dans le secteur des grands brûlés de la dette, de l’impéritie budgétaire et des décisions catastrophiques qui ont été prises pendant trop longtemps". Le rapporteur général de la commission des finances en conclut ainsi : « La France est le plus mauvais élève de la classe européenne ». Pour le rapporteur général de la Commission des Finances, il faudrait clairement redresser les comptes : "Il faut faire énormément d'efforts, et on voit que le gouvernement pioche et il préfère des petits calculs politiciens". Et concernant le comité d'alerte, Jean-François Husson souhaite apporter une correction : "Ce n'est pas un comité d'alerte, j'appelle cela un comité de suivi de la dégradation des comptes". Il poursuit : "On est toujours auprès des grands brûlés et finalement on s'aperçoit qu'on ne guérit pas". "L'essentiel de la dérive des comptes publics, pour deux tiers c'est lié à la dérive des dépenses sociales. Et dans les dépenses sociales, il y a le sujet des retraites, qui est un sujet explosif", rappelle-t-il.

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