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Bonjour chez vous !

Édouard Philippe peut-il "prendre le pouvoir ?"

Le président du parti Horizons a dessiné les grands axes de son projet présidentiel, lors d’un meeting de campagne à l’Adidas Arena, à Paris, le 5 juillet 2026. À 10 mois des élections, Édouard Philippe est-il bien placé pour incarner une rupture avec le macronisme ? On en parle avec Elizabeth Martichoux, Alison Tassin et Stéphane Zumsteeg. Pou ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/10/2026

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