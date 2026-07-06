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Bonjour chez vous !

Vincent Jeanbrun :"Le principe est simple : 'Tu rénoves, tu reloues"

Selon Vincent Jeanbrun, le pays vit actuellement « une urgence d'offre » pour le logement, et dans ce cadre-ci le ministre de la Ville et du Logement est venu présenter son projet de loi pour répondre à la crise, dans la matinale « Bonjour Chez Vous ». Le ministre entend créer 2 millions d'habitations d'ici 2030, notamment en accordant un sursis aux ...

Publié le

Invité

Alexandre Poussart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

30mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/10/2026

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