Gabriel Attal : Candidat de l'optimisme ?

Le sécrétaire général du parti Renaissance Gabriel Attal a lancé ce week-end sa campagne présidentielle, avec son premier meeting en tant que candidat. L’ex-Premier ministre entend être celui qui va « briser la tenaille des extrêmes ». La journaliste politique de Paris Match Lou Fritel, le rédacteur en chef de la revue Regards Pablo Pillaud Vivi ... en et la journaliste politique Bérengère Bonte ont analysé la première intervention de Gabriel Attal en qualité de candidat de « l’optimisme », dans la matinale de Public Sénat. Pour le rédacteur en chef de la revue Regards, Gabriel Attal a véritablement fait une erreur d’analyse dans son positionnement lors de ce meeting : « La phrase la plus importante pour moi, c’est quand il dit, ‘Je ne veux pas être dans les tenailles des extrêmes’. En fait il fait une erreur d’analyse de la société profonde à cet endroit-là, car aujourd’hui les gens ils ont plutôt envie de renverser la table. Et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils vont plus du côté de la France insoumise ou du Rassemblement National, pour des raisons qui sont certes très différentes, mais parce qu’ils ont clairement envie de renverser la table ». L’autrice de « Gabriel Attal, L’ange exterminateur », Bérengère Bonte pronostique que le président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale, va « labourer, labourer, labourer » le terrain et être « là tout le temps » lors de cette campagne. Pour Lou Fritel, le point de vigilance se trouve dans le mimétisme qu’il pourrait y avoir entre lui et le président sortant. En effet l’opinion publique pourrait se dire « certes c’est un jeune de 34-35 ans, mais qui, finalement, recycle la même chose que son prédécesseur Emmanuel Macron. Quelque chose qu’il ne revendique même pas, alors que ça peut quand même être un problème parce que le bloc macroniste c’est 15 % à peu près de l’électorat, donc c’est intéressant d’avoir cela pour passer au second tour ». Pour la journaliste de Paris Match, Gabriel Attal défie directement Jordan Bardella notamment dans sa stratégie de mettre en scène sa vie privée : « Quand, par exemple, il se retrouve et s’affiche avec son conjoint Stephane Séjourné juste après que la sortie de Paris Match de Jordan Bardella avec la Princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles ».

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