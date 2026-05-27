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Xavier Iacovelli : "À chaque fois qu'il y a des enfants, il y a des prédateurs"

Ce jeudi 28 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à garantir l’assistance systématique d’un avocat à tous les enfants concernés par une mesure d’assistance éducative. Cette proposition de loi, qui avait été portée à l’Assemblée nationale par la députée socialiste Ayda Hadizadeh, a été défendue au Sénat par le sénateur ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/08/2026

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