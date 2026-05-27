Xavier Iacovelli : "À chaque fois qu'il y a des enfants, il y a des prédateurs"

Ce jeudi 28 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à garantir l’assistance systématique d’un avocat à tous les enfants concernés par une mesure d’assistance éducative. Cette proposition de loi, qui avait été portée à l’Assemblée nationale par la députée socialiste Ayda Hadizadeh, a été défendue au Sénat par le sénateur ... (RDPI-Renaissance) des Hauts-de-Seine Xavier Iacovelli. Invité de la matinale de Public Sénat, il détaille les enjeux de cette loi visant à renforcer la protection judiciaire des enfants, en particulier des plus vulnérables. Il est également revenu sur le « metoo des enfants », le scandale du périscolaire à Paris qui est un véritable électrochoc et devrait, selon le sénateur, nécessiter toute l’attention des pouvoir publics. Il explique : « Je me dis qu’il faut peut-être renforcer notre système judiciaire pour faire en sorte que les juges puissent avoir des sanctions beaucoup plus lourdes pour ceux qui, aujourd’hui, détruisent la vie. » Xavier Iacovelli est formel : « En fin de compte, ces enfants-là, ils ont peut-être été victimes une fois, mais c’est toute leur vie qu’ils vont porter les séquelles (…). Je pense que la première chose pour les protéger et leur montrer que la République est là pour eux, c’est de faire en sorte de condamner les bourreaux. » Le sénateur se dit favorable à l’ouverture de la commission d’enquête parlementaire sur les violences dans le périscolaire demandée la sénatrice LR de Paris Agnès Evren. Il souhaite cependant que le spectre géographique soit ouvert à d’autres territoires que la capitale parisienne, mais aussi élargir au secteur public également car « c’est une évidence [avec les témoignages que nous avons à ce jour], mais à chaque fois qu’il y a des enfants, il y a des prédateurs ». Il poursuit : « Aujourd’hui, il faut qu’on puisse absolument avoir cette commission pour montrer ce qui ne va pas »

Voir plus