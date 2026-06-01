Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Marylise Léon : "Vous pouvez passer 19 ans sans augmentation salariale"

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon était l’invitée de la matinale « Bonjour chez vous ». La représentante du premier syndicat de France est notamment revenue sur la réforme de retraite et les attentes des salariés en matière de formation et d’accompagnement des transitions professionnelles. Elle a également évoqué la question ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

19mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/08/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique