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Bonjour chez vous !

Sébastien Martin : "Dans l'opération "Notre-Dame", il y a 150 projets représentant 32 000 emplois"

Le ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin était l’invité de la matinale « Bonjour Chez Vous ». Il est notamment revenu sur l’opération « Notre-Dame » qui vise à accélérer 150 projets industriels stratégiques sur le modèle de la rénovation de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Il explique le projet : « C’est avant to ...

Publié le

Invité

Alexandre Poussart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/10/2026

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Bonjour chez vous !