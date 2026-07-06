Sébastien Martin : "Dans l'opération "Notre-Dame", il y a 150 projets représentant 32 000 emplois"

Le ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin était l’invité de la matinale « Bonjour Chez Vous ». Il est notamment revenu sur l’opération « Notre-Dame » qui vise à accélérer 150 projets industriels stratégiques sur le modèle de la rénovation de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Il explique le projet : « C’est avant to ... ut une forte mobilisation, parce que dans la période que nous traversons,(…) je crois que le Président de la République l’a rappelé et le Premier ministre également, nous n’avons pas de temps à perdre. Il s’agit donc pour moi de mobiliser l’ensemble des services de l’État en lien avec les collectivités locales comme je le fais en me déplaçant dans chacune des régions pour faire avancer tous ces projets ». Le ministre a nommé Olivier Tainturier «coordonnateur» pour les projets «Notre-Dame». Olivier Tainturier étant administrateur de l'État, juriste de formation, ayant occupé plusieurs postes de sous-préfets, dernièrement en Saône-et-Loire.

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