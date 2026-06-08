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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du mardi 7 juillet 2026

Au sommaire de cette émission : Le débat autour de l’avenir politique de Marine Le Pen, qui se joue aujourd’hui. La Cour d’appel de Paris rend sa décision cet après-midi dans l’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National. Si la présidente du RN est condamnée à plus de 2 ans d’inéligibilité, elle ne pourra pas se présen ...

Publié le

Invité

Alexandre Poussart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/10/2026

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