Bonjour chez vous ! du mardi 7 juillet 2026

Au sommaire de cette émission : Le débat autour de l’avenir politique de Marine Le Pen, qui se joue aujourd’hui. La Cour d’appel de Paris rend sa décision cet après-midi dans l’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National. Si la présidente du RN est condamnée à plus de 2 ans d’inéligibilité, elle ne pourra pas se présen ... ter à l’élection présidentielle. Nous analyserons les enjeux de cette décision avec Lou Fritel, Julie Couturier et Vincent Couronne. Au programme également : alerte sur les finances publiques ! Avec la crise du prix de l’essence liée à la guerre au Moyen-Orient, mais avec le coût des canicules qui se répètent, le gouvernement va devoir faire de nouvelles économies cette année. Où faut-il réaliser ces coupes budgétaires ? Nous posons la question au rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat Jean-François Husson, sénateur LR. Emmanuel Macron tente de soigner son bilan industriel en cette fin de quinquennat. Le chef de l’Etat a lancé au printemps l’opération Notre-Dame qui vise à accélérer 150 projets industriels stratégiques, sur le modèle de reconstruction de la cathédrale parisienne qui s’est faite en 5 ans. Le ministre de l’Industrie Sébastien Martin est sur notre plateau pour nous éclairer sur le pilotage de ces projets stratégiques.

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