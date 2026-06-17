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Marc-Philippe Daubresse : "La France est devenue un systÃ¨me bureaucratique Ã©touffÃ© par les normes"

InterrogÃ© sur la gestion de lâ€™Ã©pisode caniculaire, le sÃ©nateur (LR) du Nord Marc-Philippe Daubresse juge que le gouvernement manque de rÃ©activitÃ©. Selon lui, Â« la France est Ã©touffÃ©e par les normes Â» et est devenue, depuis une vingtaine dâ€™annÃ©es, Â« un systÃ¨me bureaucratique oÃ¹ on rajoute de la lourdeur Ã  la lourdeur, des textes aux textes Â ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

26mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 23/09/2026

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