Marc-Philippe Daubresse : "La France est devenue un systÃ¨me bureaucratique Ã©touffÃ© par les normes"

InterrogÃ© sur la gestion de lâ€™Ã©pisode caniculaire, le sÃ©nateur (LR) du Nord Marc-Philippe Daubresse juge que le gouvernement manque de rÃ©activitÃ©. Selon lui, Â« la France est Ã©touffÃ©e par les normes Â» et est devenue, depuis une vingtaine dâ€™annÃ©es, Â« un systÃ¨me bureaucratique oÃ¹ on rajoute de la lourdeur Ã la lourdeur, des textes aux textes Â ... », au dÃ©triment de lâ€™efficacitÃ© de des pouvoirs publics. Il est revenu sur le projet de loi en discussion actuellement au SÃ©nat, concernant la simplification des normes applicables aux collectivitÃ©s territoriales dont il est co-rapporteur. Le sÃ©nateur salue lâ€™engagement des collectivitÃ©s locales, quâ€™il estime plus proches du terrain et plus aptes Ã rÃ©pondre aux situations dâ€™urgence. Â« Ã€ lâ€™Ã©chelon local, toutes les mairies, quelles que soient leurs tendances, sont mobilisÃ©es Â», affirme-t-il. Il ajoute : Â« Vous avez des Ã©chelons de proximitÃ© qui sont vraiment plus prÃ¨s du terrain, qui essaient de rÃ©agir dans les EHPAD, dans les Ã©coles, etc. Â» Ã€ ses yeux, cette capacitÃ© dâ€™action contraste avec celle dâ€™Â« un Ã‰tat obÃ¨se Â» qui Â« ne sait plus agir parce quâ€™il y a tellement dâ€™Ã©chelons, de lourdeur, de lenteur quâ€™on nâ€™arrive pas Ã faire les choses Â» ; rappelant, selon lui, un manque de rÃ©activitÃ© dÃ©jÃ Ã©tÃ© observÃ© lors de la canicule de 2003.

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