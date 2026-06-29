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Violences sexuelles : le scandale des plaintes oubliées

L'affaire Lyhanna a tristement rappelé le problème des plaintes pour violences sexuelles, souvent mal traitées voire oubliées. Ainsi, 81% des victimes de féminicides avaient déjà porté plainte, avant de tomber sous les coups de leur conjoint. Les policiers et gendarmes sont-ils assez formés ? Comment faciliter les dépôts de plaintes ? La loi inté ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/06/2027

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