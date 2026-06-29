Destination Francophonie en Albanie

Bienvenue dans la très francophile Albanie, dont la langue française a marqué l'histoire. Première étape, Korça, berceau de la francophonie albanaise, puis Gjirokastër, la ville de pierre, Berat, celle aux mille fenêtres. Dans la vibrante Tirana, rencontre avec Edi Rama, Premier ministre. Enfin, au nord, Shkodër, capitale albanaise du vélo. Destina ... tion Francophonie vous propose une rencontre avec des francophones qui nous présentent, en français, leur culture, leurs modes de vie, leurs engagements. L'émission valorise également des projets qui font vivre localement la langue française, une langue vivante, dynamique et en constante évolution.

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