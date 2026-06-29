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Destination francophonie

Destination Francophonie en Albanie

Bienvenue dans la très francophile Albanie, dont la langue française a marqué l'histoire. Première étape, Korça, berceau de la francophonie albanaise, puis Gjirokastër, la ville de pierre, Berat, celle aux mille fenêtres. Dans la vibrante Tirana, rencontre avec Edi Rama, Premier ministre. Enfin, au nord, Shkodër, capitale albanaise du vélo. Destina ...

Publié le

Thématique

Territoires

Présentateur

Ivan Kabacoff

Durée

48mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/09/2026

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