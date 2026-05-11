Affaire Lyhanna : "l'État de droit se délite si nous ne faisons rien"

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", l’émotion et les questions au Sénat après le drame de l’affaire Lyhanna. Le Premier ministre a reconnu un problème de moyens pour l’institution judiciaire mais pas dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Également à la une cette semaine, Gérald Darmanin et Laurent Nunes, au Sénat m ... ardi matin. Les deux ministres ont répondu aux remarques des sénateurs de la commission des lois. Troisième thème cette semaine¿: Matthieu Pigasse président du groupe Combat qui possède Radio Nova, le festival Rock en Seine, ou encore le magazine Les Inrocks. Il était auditionné par la commission d’enquête sur le financement privé des politiques publiques. Et enfin, le projet de loi d’urgence agricole. Il arrive au Sénat dans quelques jours, première étape l’audition de la¿ministre cette semaine ainsi que les syndicats agricoles.

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