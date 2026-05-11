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Affaire Lyhanna : "l'État de droit se délite si nous ne faisons rien"

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", l’émotion et les questions au Sénat après le drame de l’affaire Lyhanna. Le Premier ministre a reconnu un problème de moyens pour l’institution judiciaire mais pas dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Également à la une cette semaine, Gérald Darmanin et Laurent Nunes, au Sénat m ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/06/2027

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