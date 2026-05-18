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Ouverture des commerces : "Ce n'est pas une remise en cause du 1er mai"

Au programme de cette nouvelle édition de En direct du Sénat, il y a le retour de l’ouverture des commerces le 1er mai. Après la polémique, le gouvernement présente un nouveau projet de loi pour ouvrir les boulangeries et fleuristes. Le texte a été adopté en séance mardi. Également à la une cette semaine, la polémique sur l’optimisation fisca ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/06/2027

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