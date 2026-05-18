Ouverture des commerces : "Ce n'est pas une remise en cause du 1er mai"

Au programme de cette nouvelle édition de En direct du Sénat, il y a le retour de l’ouverture des commerces le 1er mai. Après la polémique, le gouvernement présente un nouveau projet de loi pour ouvrir les boulangeries et fleuristes. Le texte a été adopté en séance mardi. Également à la une cette semaine, la polémique sur l’optimisation fisca ... le des plus grands patrimoines en France. La commission des Finances du Sénat dénonce une “boite noire”, une grande méconnaissance des pouvoirs publics de ces plus hauts patrimoines français. Troisième thème cette semaine¿: et la ministre des Collectivités territoriales qui présente un texte de simplification pour les élus locaux. Et enfin, l’audition du nouveau président du musée du Louvre. Il a expliqué que «Le Louvre est à bout de souffle», le musée fait «face à un mur d’investissements».

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