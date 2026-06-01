Périscolaire : "La parole de l'enfant est beaucoup trop minimisée et mise en doute"
Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat" : les premières auditions de la commission d’enquête sur le scandale du périscolaire «¿Il y a des prédateurs dans nos écoles sur tout le territoire », alertent les collectifs de victimes. Également à la une cette semaine, le Sénat qui s’empare du projet de loi d’urgence agric ... ole avec le retour du débat sulfureux sur l’utilisation des néonicotinoïdes, que la droite au Sénat entend réintégrer au texte contre l’avis du gouvernement. Et enfin, le PDG de Dassault aviation, qui produit le Rafale, était auditionné au Sénat, notamment pour évoquer l’abandon du SCAF, cet avion de combat franco-allemand. "Le plan B, c’est un super-Rafale", a dit Eric Trappier. ¿
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