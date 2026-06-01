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Périscolaire : "La parole de l'enfant est beaucoup trop minimisée et mise en doute"

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat" : les premières auditions de la commission d’enquête sur le scandale du périscolaire «¿Il y a des prédateurs dans nos écoles sur tout le territoire », alertent les collectifs de victimes. Également à la une cette semaine, le Sénat qui s’empare du projet de loi d’urgence agric ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/07/2027

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