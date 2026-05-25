"Le masculinisme se distille de faÃ§on insidieuse dans nos jeunes gÃ©nÃ©rations"

Au programme de cette nouvelle Ã©dition de "En direct du SÃ©nat" : lâ€™impressionnante canicule qui frappe la France depuis une semaine. Le gouvernement a reconnu quâ€™il y a "un mur d'investissements devant nous" en matiÃ¨re d'adaptation au changement climatique. Ã‰galement Ã la une cette semaine, le drame du meurtre de la petite Lyhanna. La commission dâ€ ... ™enquÃªte du SÃ©nat lancÃ©e il y a quinze jours recevait des associations de victimes. TroisiÃ¨me thÃ¨me cette semaineÂ¿: et la dÃ©lÃ©gation aux droits des femmes du SÃ©nat qui remettait cette semaine son rapport sur le phÃ©nomÃ¨ne masculiniste. Et enfin, cette question de plus en plus pressante dans le dÃ©bat publicÂ¿: faut-il interdire les rÃ©seaux sociaux aux adolescentsÂ¿? Un colloque Ã©tait organisÃ© au SÃ©nat, mardi.

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