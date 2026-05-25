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En direct du SÃ©nat

"Le masculinisme se distille de faÃ§on insidieuse dans nos jeunes gÃ©nÃ©rations"

Au programme de cette nouvelle Ã©dition de "En direct du SÃ©nat" : lâ€™impressionnante canicule qui frappe la France depuis une semaine. Le gouvernement a reconnu quâ€™il y a "un mur d'investissements devant nous" en matiÃ¨re d'adaptation au changement climatique. Ã‰galement Ã  la une cette semaine, le drame du meurtre de la petite Lyhanna. La commission dâ€ ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Quentin Calmet

DurÃ©e

1h26mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 25/06/2027

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